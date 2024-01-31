Kocaeli’de yakın arkadaşlarını silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin yargılanmasına başlandı. Sanıklar olay günü alkollü olduklarını söylerken maktulün babası ise "Oğlumu hastaneye yetiştiremedim, kollarımda öldü. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sanıklar gerekli cezayı almazsa, sanık kürsüsünde karşınızda ben olurum. Mehmet daha önce yanımda çalışıyordu, okul harçlığını ben veriyordum, onu da seviyordum. Ama olay günü diğer sanıkla bize ateş etti. Kendimi yere atmasam beni de öldüreceklerdi" dedi.

Olay, 6 Kasım 2023 tarihinde İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. Olay gecesi Ufuk Koca, arkadaşları Mehmet K. ve Tunahan Ş. tarafından silahla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken 3 çocuk babası 28 yaşındaki Ufuk Koca ise hayatını kaybetti. Polis ekipleri yaptığı çalışma neticesinde kaçan 2 şüpheliyi yakaladı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlk duruşma görüldü

Sanıklar hakkında Ufuk Koca’yı kasten öldürmek, maktulün yeğeni Y. Koca’yı öldürmeye teşebbüs etmek ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından dava açıldı. Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başladı. Duruşmaya Tutuklu sanık Tunahan Ş., Mehmet K., müşteki Y. Koca, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Arkadaşımı korumak amacıyla hedef gözetmeksizin, nişan almadan 2-3 el ateş ettim"

Olay gününü anlatan Tunahan Ş., "Olay akşamı nişanlımı ailemle tanıştırmaya götürdüm. Beraber yemek yedikten sonra nişanlımı evine götürmek için yola çıktık. Yolda arkadaşım Mehmet ile karşılaştık. Nişanlımı eve bıraktıktan sonra Mehmet’in yanına döndüm. Mehmet çok fazla alkollüydü, beraber alkol içtik. Bir süre sonra Ufuk gelerek Mehmet’i ensesinden tutup küfür etti, ara sokağa götürdü. Ben uzakta olduğum için ne konuştuklarını duymadım. Ufuk, Mehmet’e saldırmaya, kafa atmaya başladı. Elindeki bıçakla Mehmet’in göğsüne vurdu, Mehmet yere düştü. Arkadaşımı korumak amacıyla hedef gözetmeksizin, nişan almadan 2-3 el ateş ettim" diye konuştu.

"Mehmet’in ve benim hayatım tehlikeye girince müdahale etmek durumunda kaldım"

Sanık Mehmet’te de tabanca olduğunu dile getiren Tunahan Ş., "Mehmet ayağa kalkarak ateş etti. Olay sonrası kaçarak silahları ormanlık alan attık. Mehmet’in göğsünde kan görmeyince bıçağın tersi ile vurduğunu anladım. Olaydan sonra Mehmet’in kalçasından bıçaklandığını öğrendim. Olay günü ikindi vakitleri Ufuk’un kardeşi Emre, aracı ile önümüzden geçerek küfür etti. Bu duruma hiç bir şey demedim ama abisini Oğuz’u arayarak bilgi verdim. Oğuz, kardeşi Emre’yi uyaracağını söyledi. Ufuk ile aramızda husumet yoktu. Olayın bu şekilde son bulmasını istemezdim. Mehmet’in ve benim hayatım tehlikeye girince müdahale etmek durumunda kaldım" şeklinde konuştu.

"Maktulün kardeşi Emre ile aramızda husumet vardı"

Başından geçenleri anlatan tutuklu sanık Mehmet K., "Olaydan 1-2 ay önce maktulün kardeşi Emre ile aramızda husumet vardı. Bana sürekli küfür ediyordu. Bu durumu abisi Oğuz’a anlattığımda kardeşi ile konuşacağını ve durumu düzelteceğini söyledi. Bu konuşmadan 1-2 hafta sonra Ufuk beni ve Mehmet’i tehdit etti. Daha sonra Emre, bir gün araba ile önümüzden geçerek tekrar küfür etti. Abisi Oğuz’u aradığımda ’Kulağını çekeceğim’ dedi. Bu küfür olayı yaşandığında Tunahan’da yanımdaydı" ifadelerini kullandı.

"Saldırıya uğrayan ve mağdur olan benim. Ben sadece bana gelen saldırıyı bertaraf ettim"

Olay gecesi yaşananları anlatan Mehmet K., "Olay gecesi Tunahan ile karşılaşmamız üzerine beraber alkol aldık. Daha sonra yolda yürürken Ufuk ile karşılaştık. Ufuk, elini omzuma atıp beni bir apartman girişine soktu. Ufuk bana, ’Sen kendini ne zannediyorsun, senin için iyi olmayacak’ dedi ve kafa attı. Ben kendimi korumaya çalışırken maktulün babası Kenan ve yeğeni Y. Koca geldi. Ufuk, yeğeni Y’den bıçak aldıktan sonra tekrar yanıma geldi ve bana bıçak salladı. Ufuk, Tunahan’a da küfür etti. Tunahan ateş etti, sonra beraber kaçtık. Kaçarken peşimizden gelmesinler diye havaya 2 el ateş ettim. Daha sonra silahları ormana bıraktık. Aşırı alkollüydüm. Kalçamda kesik vardı, elim ise olay sebebiyle alçıya alındı. Olay gecesi 2 saatte 11 bira içtim, çok sarhoştum. 15 aydır tutukluyum, saldırıya uğrayan ve mağdur olan benim. Ben sadece bana gelen saldırıyı bertaraf ettim. Olay yerinde bulunan maktulün ailesi Ufuk’u tutsaydı olay bu şekilde son bulmazdı" dedi.

"Çakmağımın olmadığını söylememe rağmen sanıklar üstüme yürüdü"

Olaya ilişkin yaşadıklarını anlatan maktulün 17 yaşındaki kuzeni müşteki Y. Koca, "Olay günü Ufuk abimle Kenan amcamın iş yerinde çalışıyordum. Kenan amcamın isteği üzerine ona sigara almaya gittim. Dönüşte yolda sanıklarla karşılaştım. Sanıklar önümü keserek benden çakmak istedi. Çakmağımın olmadığını söylememe rağmen sanıklar üstüme yürüdü, Tunahan ise küfür etti. Olay yerinden uzaklaşarak iş yerine gittim. İş yerinde Ufuk abi bana neden suratımın asık olduğunu sordu. Arkadaşlarının önümü kestiğini, zorla çakmak istediklerini, herhalde beni tanımadıklarını söyledim. Ufuk abi, ’Ben onlarla konuşurum’ dedi. Akşam iş çıkışı yolda sanıkları gördük. Sanıklar Ufuk abiyi durdurdu bir süre konuştuktan sonra Tunahan silahını çekip ateş etti, Mehmet’te ateş etti. Ufuk abi bana kurşun gelmesin diye beni itti. Sanıklar olaydan sonra küfür edip kaçtı. Çakmak olayından birkaç saat önce de yine sanıklarla denk geldim, bira içiyorlardı, bana küfür ettiler ama ben bunu hiç abim Ufuk’a dile getirmedim" diye konuştu.

"Sanıklar iş yerimin yanında bulunan okulun bahçesinde arabada alkol içiyordu"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün babası Kenan Koca, "Olay günü yeğenim Y. ve Ufuk ile iş yerinde çalışıyorduk. Sanıklarda iş yerimin yanında bulunan okulun bahçesinde arabada alkol içiyordu. 22.30 sıralarında polis, okul bahçesinde alkol aldıkları için Mehmet ve Tunahan’ın ifadesini aldı ve bıraktı. Bu olaydan sonra sanıklar iş yerimin yakınında yine alkol içmeye devam etti. Bir süre sonra yeğenim Y’yi bana sigara alması için markete gönderdim. Sanıklar yolda yeğenimden zorla çakmak isteyerek çocukla sataşıyor, küfür ediyorlar. Yeğenim Y. gelerek durumu Ufuk’a söyledi. Ufuk, ’Onlar benim arkadaşım, onlarla konuşurum’ dedi. Sanıklarla gidip konuşmak isteyince, ’O zaman Y. ile gidin ben de dükkanı kapatıp geleyim’ dedim. Dükkanı kapattıktan sonra Hüseyin arkadaşımla birlikte yürüdük" şeklinde konuştu.

"Sanıklar gerekli cezayı almazsa sanık kürsüsünde karşınızda ben olurum"

Olay yerine gittiklerinde sanık Mehmet’in Ufuk’a küfür ettiğini duyduğunu dile getiren baba Koca, "Oğlum Ufuk’u kendime doğru çekerek, ’Alkollüler boş ver, ben yarın onlarla konuşurum’ dedim ancak Tunahan ve Mehmet hepimize ateş etti. Sanıkların, ’Emre bize küfür etti’ şeklindeki beyanlarına katılmıyorum çünkü Emre abisinin öldüğü gün askerden döndü. Oğlumu hastaneye yetiştiremedim, kollarımda öldü. 3 çocuğu vardı. Sanıkların en ağır cezayı almasını istiyorum. Sanıklar gerekli cezayı almazsa sanık kürsüsünde karşınızda ben olurum. Mehmet daha önce yanımda çalışıyordu, okul harçlığını ben veriyordum, onu da seviyordum. Ama olay günü diğer sanıkla bize ateş etti. Kendimi yere atmasam beni de öldüreceklerdi" ifadelerini kullandı.

"Mehmet olay günü beni arayıp, ’Kardeşini vurdum, hak etti’ dedi"

Sanıklardan şikayetçi olan maktulün kardeşi Emre Koca, "Sanıklarla herhangi bir husumetim yoktu. Abimin öldüğü gün terhis oldum. 5 Kasım saat 16.00 sıralarında eve geldim. Tunahan benim arkadaşımdı. Olaydan önce, ben daha askere gitmeden Mehmet bana sosyal medya hesabından küfür ediyor, sürekli 20-30 TL istiyordu. Askere gittiğimde de para isteyince ’Bunlarla mı uğraşacağım’ deyip ben de küfür ettim. Bunun dışında sanıklarla husumetim yoktu" dedi.

Abi Oğuz Koca ise "Sanıklarla daha önce probleminiz yoktu. Mehmet olay günü beni arayıp, ’Kardeşini vurdum, hak etti’ dedi. Kendisi ile konuşmak istedim ancak gidip teslim oldular" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, gelecek celse tanıkların dinlenilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.