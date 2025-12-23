Kocaeli’nin İzmit ilçesinde DMD hastası bir çocuğun tedavi masrafları için kurulan yardım standındaki paraları çalan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık’ta ilçenin işlek noktasında, kas erimesi hastalığı olarak bilinen Duchenne Müsküler Distrofi (DMD) ile mücadele eden bir çocuğun tedavisine destek amacıyla kurulan stant, kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Standı tahrip ederek içerisindeki bağış paralarını alıp kaçan şüphelinin yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.