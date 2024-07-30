TEMOS yetkililerinin, bir yıl önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni 500’ün üzerinde kritere göre denetimden geçirerek verdiği “Quality In Medical Care” akreditasyonu yenilendi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi; güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetlerinin ölçümlendiği TEMOS denetim sürecini bir kez daha başarıyla tamamladı.

Dünya genelinde Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika’da bölge ofisleri bulunan, sağlık alanında önemli bir akreditasyon kurumu olan TEMOS’un akreditasyonu; sağlık kurumlarının dünya standartlarında altyapı ve hizmet kalitesine sahip olduğunu tescillemesi açısından önem taşıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, uzatılan “Tıbbi Bakımda Kalite” uluslararası akreditasyon sertifikası ile en yüksek hastane standartlarını karşıladığını bir kez daha kanıtladı. Yenilenen akreditasyonla, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Diplomatik Konsey’in üyelerine sağlık hizmeti için önerdiği sağlık kuruluşları listesindeki yerini de korumaya devam etti.

Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan: “Sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmek için önemli bir adım.”

“Sağlık hizmetlerimizde en yüksek kaliteyi yakalamak ve bunu sürdürülebilir bir şekilde hastalarımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Almanya merkezli TEMOS’un gerçekleştirdiği kapsamlı denetimlerin ardından akreditasyonumuzun yenilenmesi; güven, etkili tedavi ve optimize edilmiş sağlık hizmetleri konusunda standardımızı koruduğumuzun bir göstergesi” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Balkan, “Bu başarı, sadece hastanemiz için değil, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs’ın sağlık turizmi potansiyelini güçlendirmek için de önemli bir adım. Hastalarımıza uluslararası düzeyde kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.