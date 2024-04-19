Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Yakup Altun Stadı’nda yenileme çalışmaları kapsamında sentetik çim serimi yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerinin kullandığı alanların yenilenmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Başiskele Yakup Altun Stadı’na sentetik çim saha ve tesis binası çalışmaları sürüyor. 10 bin metrekarelik alanda sporcular için sentetik çim saha yenileniyor. Yakup Altun Spor Tesisi projesinde 68x105 metrelik saha, müsabakalar ve antrenman için sentetik çime revize ediliyor. Ekipler sentetik çim serimine devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında çizgiler çekilecek ardından sahanın granül kum serim işlemine geçilecek. Bin 440 metrekare inşaat alanına sahip tesis binasında da çalışmalar devam ediyor. Tesis binasının dış cephe mantolaması yapıldı. İç kısımlarda ise seramik döşeme işlemleri yapılıyor. Binanın elektrik tesisatları tamamlandı. Tesis binasında yönetici odası, soyunma odaları ve lavabolar yer alacak.