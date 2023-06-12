Yalova Belediyesi “Değişim Devam Ediyor” diyerek 2023 yılının ilk asfaltının serimini yaparak sezonu başlattı. Dere Mahallesi Aydoğan Caddesi üzerinde gerçekleşen asfalt serimini Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da yakından takip etti.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tutuk yetkili personellerden de bilgiler aldı. Sezona yeni başladıklarını ifade eden Tutuk, “Asfaltlama sezonunu açtık. Planlamalarımız dahilinde ana arterler başta olmak üzere asfaltlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ekiplerimiz Aydoğan Caddesi’nde çalışmaları tamamlamak üzere ardından Millet Caddesi’nde çalışmalarımız başlayacak. Kısa sürede inşallah onu da tamamlayacağız” dedi.