Yalova Belediyesi’nin çocuklar için mahallelerde düzenlediği açık hava etkinlikleri, bu hafta Gaziosmanpaşa Mahallesi Gençlerbirliği Spor Kulübü Tesislerinde devam etti.

Sezonun ilk açık hava etkinliği geçtiğimiz hafta Dere Mahallesi’nde yapılmıştı. Bu hafta eğlencenin adresi Gaziosmanpaşa Mahallesi oldu. Etkinlikler 15.00-20.40 saatleri arasında gerçekleştirildi. Etkinliğe Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, eşi Gökşen Şahin Tutuk ile katıldı. Çocuklar gün boyunca transformers robot, 6 farklı şişme parkur, çocuk dans show ve yüz boyama gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinlik boyunca belediye ekipleri tarafından çocuklara ücretsiz pamuk şeker ikramı yapıldı. Tutuk çifti, gelen aileler ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Sıra Fevzi Çakmak Mahallesi’nde

İki haftadır açık hava etkinlikleriyle eğlenceyi çocukların ayağına götürdüklerini belirten Başkan Tutuk, “Okul dönemi yaklaşıyor. İstedik ki bu yılda okul öncesi çocuklarımız keyifli vakit geçirip eğlenceye doysun ve yeni eğitim sezonuna dinç bir şekilde başlasınlar. Geçtiğimiz hafta Dere Mahallesindeydik. Bu hafta ise Gaziosmanpaşa’daydık. Önümüzdeki hafta ise Fevzi Çakmak Mahallesinde Doğanspor Tuğrul Şener Tesisleri’nde yapılacak. Hem çocuklarımız hem ailelerimiz birlikte keyifli vakit geçiriyor. Gelen tüm ailelere teşekkür ediyorum” dedi.