Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 81 ilde oluşturulan ve düzenli olarak toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Programı (İTGP) çerçevesinde yapılan toplantı Yalova Valiliği’nde gerçekleştirildi. Toplantıda 9-12 Ekim 2024 tarihleri arasında planlanan Yalova Film Festivali’nin Altın Portakal Film Festivali ile çakışması nedeniyle 23-26 Ekim 2024 tarihlerine ertelenmesi kararlaştırıldı. Vali Kaya, festival ile Yalova’nın kültürel ve turistik tanıtımına büyük katkı sunmayı hedeflediklerini belirterek, “Film başvurularını almaya devam ediyoruz. Şu ana kadar toplam 500 başvuru aldık ve bunların 200’e yakını yerli başvuru. Özellikle yabancı başvuru sayısı oldukça fazla. Yalova’yı uluslararası arenada tanıtmak için bu festival büyük bir fırsat olacak" dedi.

TGA Marmara Bölge Temsilcisi Sena Gözgü, toplantıda yaptığı konuşmada, Yalova’nın tanıtımı için özellikle influencerların etkin bir şekilde kullanılabileceğini belirtti. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Belgesel Film Festivali için de önerilerde bulunan Gözgü, influencerların Yalova’ya davet edilmesinin, şehrin bilinmeyen güzelliklerinin ön plana çıkarılması açısından faydalı olacağını ifade etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin ise Yalova’nın tanıtımı için yapılacak çalışmalarda Yeşilçam’ın önemli bir rol oynayabileceğine dikkati çekti. Karatekin, Yalova’nın özellikle Termal bölgesiyle Yeşilçam tarihine olan bağına vurgu yaparak, “Yeşilçam oyuncularını Yalova’ya davet edip, bir söyleşi ya da buluşma organize edebiliriz. Bu tür etkinlikler, şehrin kültürel zenginliğini ön plana çıkaracak ve ulusal anlamda tanıtımını güçlendirecektir” dedi.

Toplantıda, 2024 yılının ilk altı ayında TGA ile birlikte gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinin değerlendirilmesi yapıldı. Yılın ikinci yarısına yönelik taleplerin belirlenmesi, acentelerin aktifleştirilmesi ve otellerle daha organize bir işbirliğinin sağlanması konuları masaya yatırıldı. Ayrıca, alt kurulların kesinleştirilmesi yönünde de adımlar atıldı. Yalova’nın turizm potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve tanıtım çalışmalarını daha da güçlendirmek amacıyla, tüm paydaşların koordineli bir şekilde hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Vali Kaya, alınan kararların Yalova’nın turizm sektörüne olumlu yansımalarını beklediklerini ifade ederek, “Yalova Film Festivali başta olmak üzere, şehrimizin kültürel ve turistik zenginliklerini tanıtmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Amacımız, Yalova’yı ulusal ve uluslararası arenada daha görünür kılmak” diye konuştu.