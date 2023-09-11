Yalova’da 2023 yılının ilk 8 ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 aratarak 502 milyon 513 bin dolar oldu.

Yalova’nın ihracat verilerinden derlenen bilgilere göre, 2022 yılının ilk 8 ayında 279 milyon 147 bin dolar olan ihracat bu yılın aynı döneminde 502 milyon 513 bin dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yıla göre ihracat yüzde 80 oranında arttı. Geçtiğimiz 2022’de 503 milyon dolar ihracatın yapıldığı kentte bu rakama 8 aylık süreçte ulaşıldı. Yalova’da son dönemdeki ihracat rakamlarının devam etmesi halinde 2021 yılında yapılan 855 milyon 675 bin dolarlık rekor egale edilebilir.

Ağustosta tüm zamanların en yüksek ihracatı

Yalova’da geçtiğimiz ağustos ayında yapılan ihracat aylık bazda kentin rekoru oldu. 2021 kasım ayında 219 milyon 898 bin dolar olan ihracat rekoru geçtiğimiz ağustos ayında yapılan 233 milyon 838 bin dolar ile egale edildi.

Yalova’nın 2023 yılının aylarına göre ihracat rakamları ise şöyle oldu: Ocak 5 milyon 469 bin, şubat 6 milyon 135 bin, mart 6 milyon 411 bin, nisan 52 milyon 675 bin, mayıs 7 milyon 595 bin, haziran 114 milyon 995 bin, temmuz 75 milyon 392 bin dolar.

İhracatta aslan payı 442 milyon dolarla tersanelerin

Yalova’da ihracatın önemli bir kısmının yapıldığı sektör yine tersaneler oldu. Gemi ve yat sektörü 8 ayda 442 milyon 977 dolar ihracat yaptı. Tersanelerin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 102 arttı. Gemi yat sektörünü 24 milyon 808 bin dolar yurtdışı satış ile kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Kentte en çok ihracat yapılan diğer sektörler ise şöyle sıraladı, madencilik 11 milyon 380 bin, çelik 5 milyon 149 bin, süs bitkileri 4 milyon 551 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 1 milyon 998 bin dolar, demir ve demir dışı madenler 1 milyon 837 bin, elektrik ve elektronik 1 milyon 614 bin dolar, makine ve aksamları 1 milyon 543 bin, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyon 222 bin dolar.