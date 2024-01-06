Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL), play-off mücadelesi veren HDİ Sigorta Yalova VİP, evinde Danilo’s Pizza Bursa Antspor’u 67-66 yendi.

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Turuncu Sarılı ekip, 17.haftada evinde Danilo’s Pizza Bursa Antspor’u konuk etti. 90. Yıl Spor Salonu’nunda oynanan karşılaşmada Yalova Vip, 1 sayılık farkla parkeden 67-66 galip ayrıldı. Karşılaşmada Münevver Özemre, Nihat Kara ve Çağrı Temur hakem üçlüsü düdük çaldı. Maçın ilk çeyreğinde hızlı ve etkili bir oyun sergileyen iki takımda 18-18’lik skorla berabere kaldı. İkinci çeyrekte ise 1 sayı farkla öne geçen Danilo’s Pizza Bursa Antspor, skoru 34-35 yaptı. Üçüncü çeyrekte oyunu dengeleyen VİP, 56-56 eşitlikle tamamladı. Final periyotu ise nefes kesti. Son bölümleri iyi oynayan HDI Sigorta Yalova VİP evinde Danilo’s Pizza Bursa Antspor’u yenerek 67-66’lık skorla galip geldi.

Kaynak: iha