Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 5. hafta mücadelesinde Yalova VİP, sezonun ilk galibiyetini almayı başardı.

90. Yıl Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Yalova temsilcisi, güçlü rakibi Urla Belediyesi’ni 83-73 mağlup etti. Maçın ilk çeyreğinde her iki takım da savunma ağırlıklı bir oyun sergiledi. Yalova VİP, etkili savunmasıyla ilk periyotu 18-14 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise hücumda vites yükselten Turuncu Sarılı ekip, farkı açmaya başladı. Özellikle hızlı hücumlarla etkili olan Yalova VİP, devre arasına 38-22 gibi rahat bir skorla girdi.

Üçüncü periyotta da tempoyu düşürmeyen Yalova VİP, rakibinin farkı kapatma çabalarına rağmen kontrollü oynayarak 55-41 öne geçti. Maçın son çeyreğinde ise Urla Belediyesi farkı kapatmaya çalıştıysa da Yalova VİP, oyunun kontrolünü elden bırakmadı. Son dakikalarda bulduğu sayılarla farkı koruyan Turuncu Sarılı ekip, mücadeleden 83-73 galip ayrıldı.