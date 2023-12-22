Yalova’da gerçekleştirilen kaçak sigara operasyonunda 15 bin 600 dolu adet dolu makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, 81 ilde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gümrük kaçağı ve bandrolsüz tütün mamullerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Bu çerçevede Yalova’da yapılan çalışmada Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ve Çiftlikköy ilçelerindeki 4 iş yerinde arama yaptı. Aramalarda 15 bin 600 adet dolu makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan E.Ç. ve N.A. hakkında adli işlem başlatıldı.