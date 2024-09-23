Yalova’da, Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen törenlerle, geleneksel değerlerin ve esnaf dayanışmasının önemini bir kez daha vurgulandı.

Yalova’da, Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Atatürk heykeline çelenk bırakılmasıyla başladı. Program Yalova Valiliği’nde devam etti. Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, YESOB Başkanı Mustafa Bozkurt ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemil Demiryürek’in katıldığı etkinlikte, Yılın Ahisi Recep Aymaz, Yılın Kalfası Ahmet Oral ve Yılın Çırağı Beytullah Dağ olduğu açıklandı. 2024 Yılının Ahisi seçilen Recep Aymaz’a cübbesi, Vali Vekili Aziz Mercan tarafından giydirildi.

Vali Vekili Aziz Mercan, Ahilik Teşkilatı’nın önemine vurgu yaparak Ahilik Haftası’nı kutladı. Mercan, “Ahilik Teşkilatı dediğimizde esnafımızın temel prensipleri ortaya çıkar. İlk önce güzel ahlak sahibi olmak, dayanışmayı, birlik ve beraberliği esas kılarak hizmet etmek, helalinden kazanmak, dürüstçe kazanmak ve toplumumuzun birlikte beraberliğini sağlamak konusunda kendileri temel felsefe edinmişlerdir. Bu da bizi birbirimize bağlayan önemli değerlerden birisi olmuştur. Onun için Ahilik Haftanızı bir kez daha gönülden kutluyorum. Daha iyice sağlıklı, güzel, hayırlı ve bol kazançlı günlere ulaşmayı temenni ediyorum” dedi.

“Ahilik; ahlaki olmayan her türlü davranışa karşıdır”

Valilikte biten programın ardından Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’na geçildi. Mehteran takımının gösterisinin sonrasında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (YESOB) Başkanı Mustafa Bozkurt yaptı.

Bozkurt konuşmasında, şunları dile getirdi: “Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran, meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramı; dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk kültürüne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik, sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken, ahlaki yönüyle de devlet yapısının temel özelliklerini belirlemiştir. Bugün modern çağdaki ticaret ahlakı, müşteri memnuniyeti, kalite standartları olarak ifade edilen birçok terimin temeli Ahilik Teşkilatı çatısı altında oluşturulmuş ve yüzyıllar öncesinde Anadolu topraklarında hayat bulmuştur. Ahilik Teşkilatı’nın yardımlaşma ve dayanışma gibi temel prensiplerini kendine şiar edinen esnaf ve sanatkârlarımız, ihtiyaç sahibi olanlara her zaman destek olmuştur. Yüzyıllar boyunca ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişimimizi sağlayan Ahilik Teşkilatı’nın dünya kültürüne ve ticaret literatürüne büyük katkıları olduğu gibi, milli birlik ve beraberliğimizin de teminatlarından birisi olmuştur. Ahilik, üretmeden tüketmeye, haksız rekabete, güçlünün zayıfı sömürmesine, haksız kazanç sağlamaya, insanları kandırmaya, kısaca ahlaki olmayan her türlü davranışa karşıdır. Millet olarak Ahi Evran muhabbeti anlayışı ile birbirimizi kucaklamalı, sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden dünya milletleriyle yarışmalıyız. Günümüzde, esnaf ve sanatkârların oluşturduğu kurumlar, ahiliğin insana değer veren, dayanışmayı özendiren ve adaleti amaçlayan temel ilkelerinden yararlanmakta, insanlığın ortak erdemleri olan sevgi, bilgi, dostluk ve dayanışma gibi değerlere önem vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 2024 yılı ilimiz Ahisi Recep Aymaz’ı örnek bir sanatkar olmasından dolayı kutluyorum. İlimiz Kalfası Ahmet Oral’ı ve ilimiz Çırağı Beytullah Dağ’ı üstün gayretlerinden ve geleceğin Ahi adayları olma yolunda ilerleyeceklerinden dolayı tebrik ediyorum.”

Şed kuşanma töreni

Konuşmanın ardından şed kuşatma törenine geçildi. Yılın Ahisi Recep Aymaz, Yılın Kalfası Ahmet Oral ve Yılın Çırağı Beytullah Dağ sahneye davet edilerek, Recep Aymaz’a yeniden cübbesi giydirildi. Törenin ardından Ahmet Oral ve Beytullah Dağ’a plaketleri takdim edildi. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, dualar etti. Ayrıca, en fazla kadın istihdam eden esnaf Münevver Tosun ile en başarılı kadın girişimci olarak seçilen Ayşe Koç’a Ahilik Beratı verildi. Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen Ahilik programı, geleneksel ahilik pilavının ikramıyla sona erdi.