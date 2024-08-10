Yalova’da ormanlık alana yakın bir binada balkonda mangal yapıldığı sırada çıkan çatı yangını korkuttu.

Alınan bilgiye göre, Kurtaran Kent Sitesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın çatı katında bir balkonda yakılan mangalın bacasından sıçrayan alevler nedeniyle yangın çıktı. Yangına Esenköy Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını kontrol altına alarak, ormanlık alana sıçraman söndürdü. Metrelerce yükselen alevler, beldenin birçok noktasında görüldü.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.