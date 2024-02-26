Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji doktorlarının göreve başlamasıyla, kanser hastalarının büyük bir bölümü artık tedavileri için il dışına çıkmak zorunda kalmıyor.

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde onkoloji doktorlarının görev almaya başlamasıyla birlikte kemoterapileri için İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ye giden kanser hastalarının, artık tedavileri için başka illere gitmelerine gerek kalmadı. Medikal (Tıbbi) Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım’ın ardından Onkoloji Uzmanı Mehmet Emin Büyükbayram da göreve başladığı Onkoloji Polikliniği ile kanser hastalarının tedavi süreçlerini daha da kolaylaştırdı.

Onkoloji Dr. Öğr. Üyesi Aslı Yıldırım, poliklinikte yoğun bir şekilde hastalarla ilgilendiklerini belirterek, “Elden geldiği kadarıyla eczacılarımız olsun, hekim arkadaşımla birlikte mümkün olduğunca eksik ilaçları getirip hastaları kemoterapi için başka şehirlere göndermemeye çalışıyoruz. Günlük bütün hastalarımızı kabul ediyoruz. Burada hastalar için büyük bir konfor söz konusu. Kemoterapi alırken hem şehir dışına gitmek zorunda kalıyorlardı, hem de onkolog olmayınca herhangi bir sorunla karşılaştıklarında yatış imkanı bulamıyorlardı” dedi.

Yıldırım, radyasyon onkoloğu ve hematoloji hekiminin polikliniklerinde göreve başlamasıyla kan ve lenf bezi kanseri hastalarının da Yalova’da tedavi göreceğini kaydetti.

Onkoloji Uzmanı Mehmet Emin Büyükbayram ise kanser hastalarının takibi ve tedavinin önemine dikkati çekerek, “Şu anda hastalara kemoterapilerini verebiliyoruz. Onların tedavi ve takiplerini yapabiliyoruz. Kanser hastası, aynı zamanda bir şeker, tansiyon hastalığı gibi ömür boyu kronik bir hastalık gibi takip edilmesi gerekiyor. Hastaların takip ve tedavisinin önemi çok büyük. Bunu hasta ve hasta yakınları bilmekte fakat bazen erteleyebilmektedirler. O yüzden biz burada, onkoloji hizmetinde hastaların takip ve tedavisini gayet güzel bir şekilde yapmaktayız” diye konuştu.

Hastanede kemoterapi gören Zekeriya Atalay, daha önce İstanbul’un Kartal ilçesine giderek tedavi gördüğünü anlattı. 21 günde bir ilaç aldığını söyleyen Atalay, “Onkoloji doktoru geldikten sonra ilaçlarımı burada alabiliyorum. İstanbul’a gidip geliyordum. Eski hastanede senin tedavini yapamayız Bursa, İstanbul ya da İzmit’e gideceksin dediler. Ben de İstanbul Kartal’a gittim. Orada kalacak yerim vardı kalabiliyordum önce. Sonra orada kalacak yer bulamadım, onun için gidip geliyordum. Buradan da memnunum. Onkoloji doktoru geldiği zaman burası çok güzel oluyor. Aksi halde 21 günde bir İstanbul’da olacaktım. Gitmek gelmek sorun. Şu anda ben kendim geliyor, ilacımı alıp gidiyorum” ifadesini kullandı.

Kocası kanser hastası olan Emine Atalay ise 5 senedir bu hastalıkla mücadele verdiklerini söyledi. İl dışına gidip gelmekte zorluk yaşadıklarını kaydeden Atalay, Yalova’da bu hizmeti hayata geçirenlere teşekkür etti.