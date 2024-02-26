Bursa İnegöl Yeniceköy mahallesinde meydana gelen olayda kırdığı termometrenin içindeki civayı yutan 2 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi.

2 yaşındaki Eylül G. Odada bulduğu termometre ile oynamaya başladı. Oynadığı sırada termometre kırıldı. Çocuk, kırılan termometrenin içindeki civayı içti. Fenalaşan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından Eylül, çocuk servisinde tedavi altına alındı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU