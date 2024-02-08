Yalova Belediyesi Yürüyen Köşk Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde devam eden ‘Kent Söyleşileri’nin bu haftaki konukları Erdinç Erkorkmaz, Necmi Arslan ve Metin Zenginler oldu.

Moderatörlüğünü Ali Çolakoğlu’nun yaptığı söyleşi programında, Erdinç Erkorkmaz, Necmi Arslan ve Metin Zenginler geçmişe dair hatıralarını misafirlerle paylaştı. Yalova’da yaşadıkları hikâyeleri, mazide bırakmayarak gün yüzüne çıkaran şehrin tanınmış isimleri, her hikâyelerinde dakikalarca alkışlandı.

Programın sonunda Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Sarıduman, konuk konuşmacılar Erdinç Erkorkmaz, Necmi Arslan ve Metin Zenginler’e bu güzel söyleşi için teşekkür ederek plaket ve çiçek takdiminde bulundu.