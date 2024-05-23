YALOVA (İHA) – Yalova Belediyesi’nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan nikah dairesinde tavanın çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün saat 16.35 sıralarında Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanında çökme meydana gelmiş, o sırada işlem yapmakta olan 4 kişi yaralanmıştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 2’si ayakta tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Diğer 2 yaralının da tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.