Yalova’da “Osman Gazi’den Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. Yılı ve Yalova Sempozyumu” düzenlendi.

İl Özel İdaresi, Yalova Belediyesi, Yalova Üniversitesi ve Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırma Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği sempozyum, İl Özel İdare Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Osmanlı’nın 27 Temmuz 1302 yılında Yalova’da gerçekleşen Bafeus Savaşı sonrasında devlet statüsü kazandığı görüşünün savunan hocaların hocası merhum tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık anısına düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel yaptı.

2009 yılında Halil İnalcık ile bu sempozyumlar dizisine başladıklarını kaydeden Soygüzel, ilk konunun Osmanlı’nın kuruluş tarihi olduğunu hatırlattı. Daha sonra Halil İnalcık başkanlığında Yalova Üniversitesi, Yalova Belediyesi ve İl Özel İdaresi işbirliğiyle Halil İnalcık Osmanlı Ekonomi ve Sosyal Tarih Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulduğunu dile getiren Soygüzel, “Hocam vefat edene kadar enstitünün başkanlığını yürüttü. Hocamızın vefatından sonra da Halil İnalcık’ın hem bilimsel geleneğini takip etmek hem de onun anısını yaşatmak adına bu organizasyonları yürütüyoruz. Toplantının sonunda da toplantıda tebliğ sunan bilim insanlarının makaleleri bir araya getirilerek bir kitap olarak yayınlanıyor. Bugüne kadar 4 tane kitap çıktı. Bugün de cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle daha çok cumhuriyet ve Yalova’yı konu edinen ama Halil İnalcık Hocamıza ithafen gerçekleştirdiğimiz bir toplantı olması hasediyle de Osman Gazi ile de bir ilişki tutarak Osman Gazi’den Atatürk’e uzanan çizgiyi ele aldığımız bir toplantı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sempozyumda daha sonra ilk oturuma geçildi. Soygüzel moderatörlüğünde yapılan oturumda Prof. Dr. Yusuf Erdoğlu, konuşma yaptı. Oğuzoğlu, Osman Gazi’nin 27 temmuz 1302 yılında Yalova’ya çıkarma yapan Bizans imparatorluk ordusunu yenilgiye uğrattıktan sonra bölgenin daha aktif kullanılmaya başlandığını söyledi.

Gün boyu süren oturumlara Prof. Dr. Özer Ergenç, Prof. Dr. Seçil Karal Akgün, Prof. Dr. Hatice Şahin, Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Doç. Dr. Selçuk Seçkin, Doç. Dr. Gürhan Yellice, Doç. Dr. Mine Ersevinç, Doç. Dr. Hacer Karabağ Arslan, Doç. Dr. Fevzi Çakmak, Öğretim Görevlisi Cihan Yalvar ve Muhsin Sevencan konuşmacı olarak katıldı.