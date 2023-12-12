Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Paşakent Mahallesi’nde B.Ö.’nün evinde uyuşturucu madde kullanıldığı bilgisine ulaşan ekipler ikamette operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda B.Ö., B.G. ve O.D. uyuşturucu madde kullandıkları esnada yakaladı.

Suçüstü yakalanan zanlıların ikametinde yapılan aramada, 20 gram metamfetamin ve 10 gram sentetik esrar ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.