Türkiye, 2023 yılı büyüme rakamlarıyla, Avrupa Birliği ülkeleri arasında zirvede yer alırken, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Türkiye ekonomisinin özellikle finans ve sigortacılık alanında güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Kork, "Büyüyen Türkiye yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 yılı büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Türkiye ekonomisinin özellikle finans ve sigortacılık alanında güçlü bir performans sergilediğini belirtti.

Kork, “Büyümenin yılın tamamında Orta Vadeli Programda öngörülen rakamın üzerinde yüzde 4,5 olarak gerçekleşmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yaşanan küresel ve bölgesel zorluklara rağmen büyümesini 14’üncü çeyrekte de devam ettirdi. Rakamlar istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme açısından oldukça pozitif bir tablo ortaya koyuyor. Büyümeye en büyük desteğin finans ve sigortacılık sektörü tarafından verilmesini ise çok değerli buluyorum” dedi.

“GSYH verileri yabancı yatırımcının tercihini olumlu etkileyecek”

Büyümede yatırımlardaki artışın da önemli bir paya sahip olduğunu ifade eden Kork, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayi tarafında makine ve teçhizat yatırımları baza alınır. Bu kalemde yüzde 14’lük ciddi bir büyüme kaydedilmiş, bu önemli ama şunu da göz ardı etmemek gerekiyor; yüzde 4,5 büyüyen bir Türkiye, yabancı yatırımcının da dikkatini çekiyor. GSYH verilerinin dış yatırımcının tercihini olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Türkiye sağlam ve hızlı büyüyen bir ülke, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yaptığı reformlarla yatırım ortamını güncel tutuyor.”

”Fintek alanında yeni yatırım haberleri gelebilir”

Türkiye’nin geçen yıl çekilen doğrudan yabancı yatırımın çok daha üzerinde bir yatırım çekeceğine inandığını kaydeden Erkan Kork, “Uluslararası yatırımcının Türkiye’ye ilgisini başta Avrupa ve Körfez ülkeleri olmak üzere gittiğimiz her yerde gözlemliyoruz. Bu sene yatırımların daha da hız kazanabileceğini düşünüyorum. Özellikle finansal teknoloji alanında büyük yatırım haberleri gelebilir. Bu bağlamda çok pozitif bir eğilim var, yatırımcının ilgisi artarak devam ediyor” İfadelerini kullandı.