Bursa'nın Büyükorhan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hem hava hem de kara müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın, dün saat 13.45 civarında Büyükorhan ilçesinin Demirler köyü yakınlarında başladı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ve saat 10:00 itibarıyla tamamen kontrol altında olduğu açıklandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabı üzerinden yangınla ilgili son durumu paylaştı.

Yapılan açıklamada, "Büyükorhan ilçesi Demirler Mahallesi'nde çıkan yangına AFAD koordinasyonunda toplam 4 helikopter, 52 arazöz, 30 su tankeri, 2 paletli ekskavatör, 6 dozer, 1 greyder, 21 araç ve 655 personel ile müdahale ediliyor. Sahada çalışan tüm ekiplerin özverili çabalarıyla yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve orman bölgelerimizdeki yangın riskine karşı dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz. " ifadelerine yer verildi.