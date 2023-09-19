Bursa’da geçtiğimiz haftalarda küle dönen 25 hektarlık ormanlık alan, dron ile havadan, ekipler ile karadan bilançosu çıkarılıyor. Dron ile ne kadar alanın etkilendiği hesaplanırken, karadan ise ekipler hangi ağaçları kesileceğine veya yeniden yeşereceğini belirliyor. Kısa sürede tespit çalışmasının ardından kesilecek ağaçların yerine, yeni fidanların dikimi gerçekleştirilecek.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi’nde 2 Eylül 2023 tarihinde çıkan yangında küle dönen 25 hektarlık alanda tespit çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 17 saatlik hummalı çalışma sonunda 6 uçak, 6 helikopter, 52 arasöz, 16 ilk müdahale aracı, 32 su tankeri, 20 iş makinesi ve 420 personelin müdahalesiyle söndürülen alevlerin verdiği zarar havadan ve karadan yapılan çalışmayla veri tabanı oluşturuluyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alandaki yanan ağaçların kesilip kesilmeyeceğine ve yerine dikilecek fidanların tespitini aralıksız sürdürüyor.

Küle dönen alandaki ağaçların kaldırılması, yaşaması muhtemel olan ağaçların bakımının ardından boş kalan alanların fidan dikimine 2023 sonbaharında başlanacağı açıklandı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine ait dronlarla etkilenin alanın haritası çıkarılırken, kaç tane hangi ağaçtan yandığı, hangi ağaçların daha fazla zarar gördüğü gibi veri tabanı oluşturulmaya çalışılıyor.

Havadan dron ile yapılan çalışmaların yanı sıra, karadan ise orman ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor. Ekipler, ağaçların gövdelerine bakarak yaşama ihtimali veya kesilme durumunu netleştiriyor. Kesilecek olan ağaçlara numara verilirken, temizliğin ardından boşalan alana kesilen ağacın iki katından fazla fidan dikilmesi hedefleniyor.

Çıkan yangının tespit çalışmaları ise halen sürüyor.