Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin çatısında çıkan ufak çaplı yangın mahalleliyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Caddesi’nde bulunan bir evin çatısında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları gören mahalle halkı ise panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.