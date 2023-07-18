Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada yangının balya makinesinden çıktığı ifade edildi. Tekirdağ Valiliği tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, yangının çıktığı yerin Devecik Mahallesi'nde bir tarla olduğu belirtildi. Yangın, saat 15.50'de balya makinesinden çıkan kıvılcımla başlamış ve rüzgarın etkisiyle Teteköy ile Deveciköy Mahalleleri arasındaki çamlık alana yayılmıştır. İlk 15 dakika içinde müdahale edilen yangına, çevre illerden gelen takviyelerle birlikte toplamda 154 kara ve hava aracı ile 558 personel katılmıştır. Söndürme çalışmaları sonucunda gece saat 02.00 sıralarında yangın kontrol altına alınmış, saat 06.00'ya kadar soğutma çalışmaları devam etmiş ve şu anda kontrol ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına müdahalede, vatandaşlarımız traktör ve iş makineleriyle ekiplerin kontrolünde söndürme çalışmalarına yardımcı olmuşlardır. Yangın bölgesindeki tahrip olan alan, ekipler tarafından yapılan ölçümlerle net olarak belirlenecektir.

Açıklamanın devamında, Vali Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İstanbul Orman Bölge ve Tekirdağ İl Orman Müdürü, Tekirdağ AFAD Müdürü, Tekirdağ İtfaiye Daire Başkanı, İl Jandarma ve İl Emniyet Personeli ile ilgili kurum müdürlerinin yangını yerinde takip ederek gerekli koordinasyonu sağladığı belirtilmiştir. Yangının söndürülmesinde desteklerini esirgemeyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, yangın söndürme çalışmalarının organize edilmesine katkı sağlayan AFAD Başkanı Yunus Sezer'e, ilgili kurum müdürleri, personel, komşu illerden gelen yardım ekipleri, muhtarlar ve duyarlı vatandaşlara teşekkür edildi. Dualarla, bir daha böyle yangınlar yaşanmaması temenni edildi.