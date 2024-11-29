Günümüzde her alanda kullanılan “yapay zeka” uygulamaları diş tedavilerinde de yeni bir dönemi başlattı.İSTANBUL (İGFA) - Yapay zeka algoritmalarıyla tanı koymak kolaylaşırken, diş tedavileri artık kısa zamanda, ağrısız, kanamasız, dikişsiz, hassas ve çok konforlu bir şekilde yapılabiliyor.

Bu alanda yeni RealGUIDE yazılımını geliştiren İtalyan yüksek teknoloji firması 3Diemme Türkiye’de SDT Dental Studio ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

Diş Hekimliği’nde gelişmiş tanı, implant yerleştirme, ileri düzeyde cerrahi rehber tasarımı ve protez modelleme için birleştirilebilen farklı modüllerden oluşan yazılım diş tedavilerinde dijital çağın öncülüğünü yapacak.

PC, MAC ve mobil platformlarla (Apple iOS) uyumlu RealGUIDE yazılımı en uygun implant-protez rehabilitasyonunu uygulamak adına 3D modelleme ile tedavi planlamasını hızla tamamlayarak, sadece birkaç dakika içinde en uygun çözümleri sunuyor.

DİŞ HEKİMLİĞİNDE DİJİTAL DEVRİM

RealGUIDE dijital platformu Diş Hekimliği’nde tüm ihtiyaçlar için zahmetsiz, yüzde 100 güvenli ve yüzde 100 başarı ile klinik diş tedavilerinde tüm karmaşık vakaları bile milimetrik doğruluk ile başarılı sonuçlarla kolaylaştırıyor. Son derece basit kullanımı ile hastaları bir parmak dokunuşuyla yönetebilmeye de olanak tanıyan cerrahi rehber planlama yazılımı RealGUIDE platformu, farklı yazılımlar arasında sürekli dosya alışverişinin de önüne geçiyor. Diş tedavilerinde kısa süre içinde, güvenli ve her türlü ihtiyaca uygun çözümler sunan modül, dijital iş akışı yönetimi için hem diş hekimleri hem de diş teknisyenleri için tek bir entegre ortamda hata payını sıfıra indirerek veri aktarımı da sağlıyor.

Bir diş hekiminin hastasının ağız yapısına “sanatçı hassasiyeti” ile yaklaşmasına ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak adına en uygun implant-protez modelleme imkanını sunan RealGUIDE, farklı klinik vakalar üzerinde iş birliğini eksiksiz olarak yerine getiren bir dijital platform olarak da öne çıkıyor. İleri teknolojisi ve sektördeki yenilikçi yaklaşımı gözler önüne seren platform, fonksiyonel ve estetik tasarımıyla desteklenen, mini-invaziv ve öngörülebilir bir cerrahi olasılığını da sunuyor.

Son derece basit adımlarla en karmaşık vakaları çözümüne olanak veren RealGUIDE, hastaların verilerine her zaman CLOUD (BULUT) platformundan erişebilme olanağını sunarken, iPad/iPhone gibi dijital ortamlarda klinik vakaları diğer meslektaşlar ve uzmanlarla paylaşma ve üzerinde tartışabilme olanağı da tanıyor.

Yazılımla şu protez özellikleri hayata geçirilebiliyor;

Kronlar ve köprüler

Barlar ve overdenture protezler

Geçici köprüler

Tam ve parsiyel hareketli protezler

Anında yüklenen geçici restorasyonlar

Model Oluşturma

Isırma splintleri

Sanal Artikülasyon Sistemi

Gelişmiş Diş Yerleşimi