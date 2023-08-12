Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) araştırmacılarının hazırladıkları bir proje daha Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK)-ARDEB tarafından desteklenmeye değer bulundu.BURSA (İGFA) - BTÜ'nün Dr. Öğr. Üyesi Melih Sürmeli’nin yürütücülük görevini üstlendiği “Önüretimli betonarme yapıların kolon kiriş birleşim bölgeleri için deprem enerjisini tüketebilen değiştirilebilir bağlantı detaylarının geliştirilmesi” başlıklı proje TUBİTAK-ARDEB’in yüksek bütçeli destek programlarından biri olan 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programından yararlanacak.

TUBİTAK-ARDEB “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2023 yılı 1. Dönemi başvuru değerlendirme süreci sona erdi. Alanında uzman çok sayıda bilim insanının oluşturduğu jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda BTÜ araştırmacılarının hazırladıkları bir proje daha desteklenmeye hak kazandı. BTÜ’lü akademisyenlerin desteklenmeye hak kazanan “Önüretimli betonarme yapıların kolon kiriş birleşim bölgeleri için deprem enerjisini tüketebilen değiştirilebilir bağlantı detaylarının geliştirilmesi” başlıklı projesi TUBİTAK-ARDEB “1001” kapsamında yürütülecek. Projede BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Melih Sürmeli de yürütücü olarak görev alacak.