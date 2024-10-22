Türkiye İMSAD, 14 yapı kimyasalları üreticisi firmayla imzalanan protokol ile 'İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi' (İMKTS ) çalışmasını sürdürüyor. Sistem kapsamında yapı kimyasalları sektöründeki firmaların ürünleri test ediliyor.İSTANBUL (İGFA) - İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), yapı kimyasalları sektöründeki ürünlerin kalitesini artırmak amacıyla ‘’İnşaat Malzemeleri Kalite Takip Sistemi’’ (İMKTS) sistemin geldiği aşamayı ve ayrıntılarını kamuoyuna duyurdu.

14 yapı kimyasalları üreticisi firmayla imzalanan protokol kapsamında sürdürülen çalışmanın basın toplantısı; gazeteciler, sektör paydaşları ve ilgili firmaların katılımıyla yapıldı.

İnşaat malzemesi sanayisinin ülkemiz için kritik öneme sahip olduğunu belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ‘’Yapı kimyasalları sektörümüz de malzeme sanayimizin gelişimde önemli role sahip. Bu sebeple ürünler hem iç pazar hem de ihracat pazarları için gerekli niteliklere uygun olmalıdır. İMKTS sürecinde güvenilirliğe hassasiyetle odaklandık ve bu doğrultuda da çalışmaktayız’’ dedi.

“SEKTÖRDE POZİTİF REKABET ŞARTLARININ OLUŞMASINA ÖNCÜLÜK ETTİK”

Sistemin işleyişine dair bilgileri aktaranTürkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan, akredite kurumlarda yapılan testlerin sonuçlarınınilgili firmalarla paylaşıldığını ifade etti. Erdoğan; “Test sonucunda ilgili standarda göre bir uygunsuzluk tespit edildiğinde ilgili firmaları uyararak, düzeltici faaliyet gerçekleştirmeleri için belirli bir süre veriyoruz. Bu süre zarfında firmalar, gerekli düzeltici faaliyetleri yapıyorlar ve tekrar ürünler test süreçlerinden geçiyor.Ayrıcabu sistemi hayata geçirirken Rekabet Kurumu'ndan da gerekli izinleri alarak, sektörde pozitif rekabet şartlarının oluşmasına öncülük ettik” dedi.Bu yola müşterileri beklentilerini karşılamak amacıyla çıkıldığının ve sonuçların şeffaflıkla kamuoyuyla ve ilgili taraflarla paylaşıldığının altını çizenFerdi Erdoğan;“Umarım bu çalışma, tüm sektöre örnek olur ve benzer çalıştırmalar geliştirme fırsatımız olur’’ dedi.