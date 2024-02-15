Van Spor Kulübü’nde forma giyen İnegöllü futbolcu Sinan Kurumuş ile tribünlerin sevilen siması Tonton lakabıyla tanınan Esma isimli küçük taraftar arasında izleyenleri duygulandıracak anlar yaşandı. Van Spor Kulübü ile Zonguldak Kömürspor maçı öncesi küçük taraftar Esma İnegöllü futbolcunun yanına giderek gol atacağını söyledi. Futbolcu Kurumuş ise gol atarsa kendisine bir bot hediye edeceğini söyledi. Sonrasında ise izleyenleri duygulandıracak o anlar ortaya çıktı.

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