İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görülen bir boşanma davasında, çiftin ilişkisinin Sevgililer Günü'nde çiçek alışverişiyle nasıl bir döneme girdiği vurgulanıyor. Mahkeme, sadece tanık beyanlarına dayanarak boşanma kararı verilemeyeceğini belirtiyor. Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, çiçeği kabul eden kadının bu davranışıyla kocayı affetmiş sayılması gerektiğine karar veriyor.

Yargıtay'ın Kararı Şaşırttı!

İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde başlatılan boşanma davasında çiftin internet aşkıyla başlayan evliliği, Yargıtay'ın ilginç bir kararıyla noktalandı. Çift, maddi ve manevi anlaşmazlıkların ardından 2. Aile Mahkemesi tarafından psikolog raporu ve tanık beyanları göz önüne alınarak boşandı. Velayet çocukların annesine verilirken kadına 250 lira nafaka ve 4 bin lira tazminat verildi. Ancak davalı koca kararı temyiz etti.

Temyiz başvurusunda bulunan davalı, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nde boşanma kararını iptal ettirdi. Kararda, çiftin 14 Şubat 2009'da barıştığı ve ortak hayatlarının temelinden sarsılması gerektiği vurgulanarak sadece tanık ifadelerine dayanılarak boşanma kararı verilemeyeceği belirtildi. Mahkeme, "Sevgililer Günü'nde kocanın karısını çiçekle karşıladığı" ifadesi dışında ilişkilerinin düzeldiğine dair kanıt olmadığı gerekçesiyle boşanma kararına direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, kadının çiçeği kabul ederek kocayı affettiği ve tanık ifadelerinin yetersiz olduğuna karar vererek direnme kararını bozdu.