Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak projesi ‘Yarını Kodlayanlar’ gençleri geleceğin teknolojisi yapay zekâ ile buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan işbirliği kapsamında ikinci yapay zekâ sınıfı Bahçeşehir Üniversitesi’nde açıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından hayata geçirilen “Yarını Kodlayanlar” projesi, gençleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Proje kapsamında dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile yapılan işbirliğiyle son 3 yılda 6 bini aşkın gence yapay zekâ eğitimi verildi. Söz konusu iş birliği kapsamında ikinci yapay zekâ sınıfı Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi’nde açıldı. Haftanın 4 günü açık olacak sınıfta liseli gençlere yapay zekâ, veri işleme, makine öğrenimi, yazılım ve robotik gibi alanlarda eğitimler verilecek. Bununla birlikte, üniversite öğrencilerini hedefleyen farklı yapay zekâ ve teknoloji odaklı eğitimler ve atölyeler de düzenlenecek.

The Clubhouse Network işbirliğini değerlendiren Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Yapay zekâ teknolojileri hemen her alanda üretimi etkiliyor ve bu haliyle önemli bir katma değer oluşturma potansiyeline sahip. Küresel Yapay Zekâ Etki Endeksi’ne göre, yapay zekânın 2030 yılında dünya ekonomisinde yaklaşık 16 trilyon dolarlık bir paya ulaşması bekleniyor. Yakın geleceğimizi şekillendirmede büyük bir etkisi olacağına inandığımız yapay zekâ konusunda ülkemizdeki gençlerin eğitim almasını önemsiyoruz. Amacımız, genç nesillerin ilgisini kodlama ve yazılım alanına çekebilmek, teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Bu anlayışla 3 yıl önce dünyanın en büyük eğitim platformlarından The Clubhouse Network ile işbirliğine gittik. Bu işbirliğiyle 14-17 yaş arası gençlere yapay zekâ eğitimleri veriyoruz. Bu yılki ikinci Clubhouse yapay zekâ sınıfımızı Bahçeşehir Üniversitesi’nde açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yapay zekâ eğitimlerini birkaç pilot çalışma ile meslek liselerinde de vermeyi ve özellikle istihdam edilebilir gençlerin dijital yetkinliklerini artırmayı hedefliyoruz. Hem global hem de yerel işbirlikleri ile bu programımızın etkisini artırmaya devam edeceğiz.”

Açılan sınıf hakkında bilgi veren Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şöyle konuştu:

“The Clubhouse ruhuna uygun olarak günümüzün dinamik ve çeşitli teknoloji alanında gençlerin fikir ve projelerini özgürce ifade etmeleri için bir sınıf ortamı sunuyoruz. Lise öğrencilerine yönelik olarak yapay zekâ, veri işleme, makine öğrenimi ve benzeri alanlarda eğitimler düzenliyoruz. Bunun yanı sıra, yazılım ve robotik konularında üreticiliklerini geliştirme imkânı sağlayarak özgüvenlerini artırıyoruz. Aynı zamanda, takım çalışması becerilerini destekleyerek disiplinli çalışma alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı oluyoruz. Sanal gerçeklik atölyeleriyle soyut kavramları somutlaştırarak derinlemesine anlayışlarını artırmayı hedefliyoruz. Simulasyonlar ve pratik uygulamalar aracılığıyla öğrencilere gerçek dünya deneyimleri sunarak öğrenme süreçlerini destekliyoruz. Müzik, sanat ve fotoğrafçılık atölyelerinde gençlerin birbirleriyle etkileşim kurmalarına olanak tanıyoruz. Sınıfımız, öğrencilerin kendi yeteneklerini keşfetmeleri, teknoloji alanında deneyim kazanmaları ve yenilikçi projelere imza atmaları için bir fırsat olacak. Amacımız, sınıfımızın katılımcılarına teknolojiye ve üreticiliğe dair sınırsız bir alan sunarak, onların potansiyellerini en üst seviyede keşfetmelerini sağlamak ve bu alanda ilerlemelerini desteklemek.”

Mentorlar eşliğinde eğitim

Verilen bilgiye göre, açılan Clubhouse sınıfında öğrenciler için Yarını Kodlayanlar projesi yapay zekâ eğitimleri, kodlama ve robotik eğitimleri, sanal gerçeklik atölyeleri, 3D video ve animasyon tasarımı atölyeleri ile müzik, sanat ve fotoğrafçılık atölyeleri düzenlenecek. Gençlerin mentorlar eşliğinde sürekli gelişim gösterebileceği bir platform olması hedeflenen sınıfta, liseli öğrencilere yönelik eğitimler haftanın 4 günü devam ederken, üniversite öğrencilerine yönelik farklı yapay zekâ ve teknoloji eğitimleri de yapılacak. Ayrıca, üniversitelerdeki öğrenci kulüpleriyle işbirliği yapılarak daha geniş çaplı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Eğitimler herkese açık

Yeni Clubhouse sınıfına yapay zekâ alanında meraklı ve öğrenmeye istekli olan tüm gençler kabul edilecek. Eğitimlere yarinikodlayanlar.com/ üzerinden başvurulabiliyor. Başvurular değerlendirilip haftalık programlar oluşturulacak. Eğitimlerden diğer üniversitelerin öğrencileri de yararlanabilecek. Böylece, farklı geçmişlere sahip gençlerin fikir alışverişi yapması ve birlikte öğrenmesi için bir ortam oluşturulması hedefleniyor.