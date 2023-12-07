Fransız otomobil üreticisi Renault, gelecek yıllarda üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi ve Bursa'daki fabrikasında dört yeni model üretmeyi hedefliyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Renault Grubu 2027'ye kadar araç başına üretim maliyetlerini içten yanmalı araçlarda yüzde 30, elektrikli araçlarda ise yarı yarıya azaltma hedefine odaklanacak.

Açıklamada, bu yeni stratejinin Renault'u daha esnek, daha verimli ve daha rekabetçi hale getireceği vurgulanırken, aynı zamanda yeni modellerin geliştirme süresinin de üç yıldan iki yıla indirileceği belirtildi.

Renault Grubu, Türkiye'deki Bursa tesislerinde toplamda 8 yeni Renault aracının üretileceğini duyurdu. Ayrıca, Bursa tesisinde 2027'ye kadar dört yeni modelin üretiminin planlandığına dikkat çekildi. Bu hamle, şirketin stratejik planları kapsamında Türkiye'deki üretim kapasitesini ve çeşitliliğini artırmayı amaçlıyor.