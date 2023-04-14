Sultan Abdülhamid’in tahttan indirildiği 31 Mart Vakası (miladi takvime göre 13 Nisan) yıl dönümünde yapılan iftar sonrası yaptığı açıklamada dönemin karanlık yüzüne dikkat çeken Dernek Başkanı Turgay Yazıcı, “Bugüne baktığımızda da ülkemizin benzer süreçlerden geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bir masa etrafında toplanıp bu milletin geleceğini karartmaya yönelik kararlar alanların bugün yine aynı düşünceyle, aynı yöntemlerle hareket ettiklerini görüyoruz” dedi.

Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği, ramazan ayının manevi ikliminde dernek yöneticileri ve bu oluşuma gönül veren destekçilerin de katılımıyla düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Pavri Pastanesinde gerçekleştirilen iftar, Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan ve tarihte 31 Mart Vakası olarak bilinen, miladi takvime göre 13 Nisan’a tekabül eden gecede yapıldı. Hem Sultan Abdülhamid Han’ı yad etmek hem de o dönem ile günümüzün benzerliğine vurgu yapmak adına seçilen bu tarih üzerinden sert eleştiriler yapıldı.

“SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ BİR DÜŞÜNCE KULÜBÜDÜR”

İftar sonrası açıklama yapan Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, “Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği; ülkesine, milletine ve dahi bulunduğu şehre değer katmak adına çalışmalar ortaya koyan bir düşünce kulübüdür. Milletimizin köklerini temsil eden bir isimle, geleceğe yön vermeyi amaç edinen bir oluşum olarak 2018 yılından bu yana faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu akşam da dernek yöneticilerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve basın mensuplarımızla hem Ramazan-ı Şerif’in manevi ikliminde iftar soframızın bereketini paylaşalım hem de 13 Nisan tarihinin önemine değinerek Sultan Abdülhamid Han’ı yad edelim istedik” dedi.

“ABDÜLHAMİD’İN HEDEFLERİ ÜZERE İLERLİYORUZ”

13 Nisan tarihinin Osmanlı Devleti ve Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilme süreci ile Osmanlı Devleti’nin çöküşünün hızlanmasında önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Yazıcı, “Ülkenin en zorlu günlerinde azınlıklar, demokrasi geldi diye devlete bağlanmadılar ve bilakis devlete isyan etmeye başladılar. Bunu fırsat bilen İngilizler ve diğer Osmanlı düşmanları, 31 Mart Vakası denilen ihtilali çıkardılar. Bu olay Rumi takvime göre 31 Mart 1325 tarihinde gerçekleştiğinden bu isimle anıldı. Miladi takvime göre 12 Nisan'ı 13 Nisan'a bağlayan gece yaşanan bu hadise, İstanbul'da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür. Bu olayın devamında yaşanan hadiseler neticesinde, Cennet Mekan Sultan Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi kararını aldı. O yüzde 13 Nisan tarihini önemsiyoruz. Osmanlı Devleti’ni en zor döneminde 33 yıl boyunca ayakta tutmayı başarmış, içeride ve dışarıda yüzlerce hainlikle mücadele etmiş Sultan Abdülhamid’i bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Onun koyduğu hedefler üzerine Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün attığı adımlarla milletimizin geleceğine yön verdiğini hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.

“MİLLETİN GELECEĞİNİ KARARMAYA YÖNELİK KARARLAR ALANLAR YİNE İŞ BAŞINDA”

“Bugüne baktığımızda da ülkemizin benzer süreçlerden geçtiğini net bir şekilde görebiliyoruz” sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Yazıcı, “100 yıl önce 3-4 sandalye ile bir masa etrafında toplanıp bu milletin geleceğini karartmaya yönelik kararlar alanların, bugün yine aynı düşünceyle, aynı yöntemlerle hareket ettiklerini görüyoruz. Sadece masanın etrafındaki sandalyelere 2-3 tane daha ilave edilmiş. Masa aynı, oyun aynı, niyet aynı… Ancak bu defa hesap etmedikleri bir gerçek var! Millet artık size teslim olmayacak kadar bilinçli, geçmişine de geleceğe de hakim. Oynanan oyunların da farkında, tuzakların da… Daha önce de üzerine basarak ifade ettiğimiz gibi; bu topraklarda devlet, milletin ta kendisidir. Tuzaklarla Türk Milletini esarete sürükleme devri çoktan bitti. Hayal kuranlar, hayalleriyle avunmak zorunda kalacaklar. Son olarak şunu ifade etmek isterim ki; kahrolsun istibdat diyenlere var olsun Gök Sultan Abdülhamid diyoruz” açıklamalarında bulundu.