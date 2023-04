Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda Dernek ziyaretlerine devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegöl Muhtarlar Derneğini ziyarette bulundular. İnegöl Muhtarlar Derneği Başkanı Mesut Çelebi ile bir araya gelen MHP Heyeti, çalışmalarından bahsedip destek istediler. Misafir perverlikleri için Mesut Çelebi ve Muhtarlara teşekkür ettiler.

MHP Eski İlçe Başkanı, Geçmiş Dönem Milletvekili Adayı Hayati Bedir ve Geçmiş Dönemlerdeki İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri,İlçe Başkanı Uğur Bayram ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ziyarette bulundular.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Meclis üyeleri ve Bursa 2. Bölge Milletvekili Adayları Muhammet Tekin ve Bilal Doğan ile birlikte, İnegöl Kafkasspor Kulübünü ziyarette bulunup, Kulüp Başkanı Celal Ter ile birlikte bir araya geldiler. MHP Teşkilatı, Cumhur İttifakı’na destek isterken Vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyip, çözümü için her türlü desteğin vereceğini ifade ettiler.

Uğur Bayram yaptığı açıklada şu ifadeleri kullandı;

''Biz bu akşam buraya siyaset yapmaya değil Kafkasspor'un içerisinde bulunduğu bu sıkıntılı durumda, sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmeniz için geldik. Kafkasspor bizim için çok önemli çok değerlidir. Hatta bizim 2.sıra 2. bölge milletvekili adayımız Muhammet Tekin kendisi de MDK üyemiz; rica ettim kendisi de gelmek istedi. İki vekilimizle gelmek istedik. Pazar günü Seçim İtibarat Bürosu açılışımız vardı, onu da iptal edip sizlerle beraber Bursa da takımımızı destekleme kararı aldık. Bende futboldan çok uzak değilim daha öncesinde amatör kulüplerde yöneticilik yaptım. Siyasetin futbola negatif veya pozitif etki etmesine karşıyım. Futbolun yöneticiler tarafından yönetilmesine ve futbolun, futbolcular tarafından oynanması taraftarıyım. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, bizler milliyetçiyiz, bizlerin milliyetçilik anlayışı komşumuzu sevmek ile başlıyor. Mahallemizi sevmekle, şehrimizi sevmekle devam ediyor. Kafkasspor kulübü bizim şehrimizin önemli bir dinamiğidir. Bu gelişimiz dediğim gibi siyasi çalışma karşılığında değil, tamamen destek olma. Ama bizde siyasi partiyiz, önümüzde yerel önemli bir seçim var.

14 Mayıs 2023 seçimlerini bizler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli bir eşiği olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı Cumhurun yanındadır, milletinin yanındadır. Bizler devletimizin, milletimizin gönüllü hizmetkarıyız. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, uzun süredir sahalardayız. 14 Mayıs da Cumhur İttifakı lehine seçimleri alacağız. 15 Mayısta da önümüzdeki yerel seçimler için, seçim startını vermiş olacağız. Bu anlamda sizlerin desteklerini ve dualarını bekliyorum. Sizlerin, Kafkas camiasının her an her şart ve koşulda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum'' dedi.



Bilal Doğan yaptığı açıklamada;

''Kafkasspor'umuzun bu hafta şampiyonluk mücadelesi var; bu onurlu yürüyüşünde yanınızdayız ve her zaman da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli bir seçim var. Bu seçimlerin ülkemize, devletimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizler Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Decep Tayyip Erdoğan'a oy istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de mecliste güçlü olması için dua ve desteklerinizi bekliyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.

Muhammet Tekin yaptığı açıklamada;

''Türk Gençliği'nin ciddi sıkıntılar yaşadığı, farklı yerlere evrildiği bir süreçten geçerken; İnegöl'ümüzde hemşerilerimizin bir araya gelerek sportif bir başarı, hem de beraberinde gençliği anlamlı yerlere kanalize ediyor olması, kesinlikte takdire şayan ve önemli. Sporda siyaset olmaz ama biz kendi insanımızın, kendi hemşerilemizin hattı-zatında da haklı oldukları davalarında, sonuna kadar sizinle beraber olacağız. Sizi destekleyeceğiz, bunun siyasi mücadelesini de son noktasına kadar vereceğiz. Bunun ilk emaresini de nasip olursa, pazar günü orada bulunacağız. Bize düşen sizi üzmeden, Kafkasspor camiasına sıkıntı getirmeden, sağlam destek vermek. Bundan sonrası içinde meselenin takipçisi oluruz. Gelecek seçimlerin değil, gelecek onlarca yılın dostluğu baki kalsın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum'' dedi.