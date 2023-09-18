Büyükçekmece’de Avrupa Kültürel Miras günleri kapsamında "Yaşayan Miraslarımız Söyleşisi ve Kişisel Karma Sergisi" gerçekleşti.

Kervansaray-Kurşunluhan’da yaşayan miraslar usta müzisyenler Müslüm Sümbül ve Mustafa Hisarlı’nın konuşmacı olduğu söyleşi ve kişisel karma sergisi sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

Büyükçekmece’de somut ve soyut olmayan kültürel miras değerlerini daha iyi anlayabilmek ve korumak için Kültürel Miras ve Müzecilik konusunda Prof. Dr. Fethiye Erbay ile ’yaşayan hazinelerimiz’ söyleşisi yapıldı. Ömrünü Türk müziğine adamış iki duayen isim Mustafa Hisarlı ve Müslüm Sümbül, sanat yaşamlarını, ülkemizdeki kültür ve sanat hayatını konuştu. Söyleşinin ardından da sanatseverler, Müslüm Sümbül ile Mustafa Hisarlı’nın gönül sazı dedikleri bağlama, plak ve kaset kayıtları, fotoğrafları ve derlemelerinden oluşan sergiyi gezdi. Etkinliğin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Fethiye Erbay, Müslüm Sümbül ve Mustafa Hisarlı’ya çiçek ve plaket verildi.