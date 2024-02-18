Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 7. kez şampiyonu olan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit’e, başarısını kutlamak adına memleketi Balıkesir’de tören düzenlendi.

Balıkesir Kurtdereli Kapalı Spor Salonu’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol ile Çayırova Belediyesi karşılaşması öncesinde gerçekleşen karşılama töreninde milli sporcu Yasemin Adar Yiğit seyircileri selamladı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Yasemin Adar Yiğit’e, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz çiçek takdim etti. Başkan Yücel Yılmaz, Yasemin Adar Yiğit için, "Balıkesir’in ve Türkiye’nin gururu, şampiyonların şampiyonu Yasemin Adar" dedi.