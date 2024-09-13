Bursa’nın başarılı inşaat markası, yeni bir sistemle yatırım yapmanın ve kira geliri temin etmenin yolunu açtı.

Bursa’da ve dünyada yaptığı yatırımlar ve hayata geçirdiği karma projelerle adından sıkça söz ettiren Atış Grup, ’Artı Kira’ ile yatırımcıları tapu sahibi yaparken ve kira geliri de sağlıyor. Hayata geçirdiği projelerdeki ticari ve kiralanabilir alanları, yatırımcılara uygun imkanlarla satın alma fırsatı sunan Atış Grup, tapu sahibi yaptığı yatırımcılara ayrıca ’Artı Kira’ sistemiyle garantili kira getirisi de temin ediyor. Yatırımcılara, 1 milyon 699 bin TL’den başlayan fiyatlarla Atış Grup projelerindeki ticari alanlardan sahip olma imkanı sunan ’Artı Kira’, ayrıca tapu sahibinin mülkünün 10 yıl boyunca kiralanmasını da üstleniyor. Yatırım yapmak isteyenler için ayrıntılı bilgi ise, www.artikira.com adresinde yer alıyor.