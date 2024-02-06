AK Parti İlçe Teşkilatı’nın daveti üzerine Belediye Başkan aday adaylarıyla yapılan buluşmaya katılmayarak dikkatleri üzerine çeken Yavuz Uğurdağ, kendisi hakkında yapılan “bağımsız aday” olacak söylentileri ve başka bir siyasi partiden aday gösterilme ihtimali ile ilçe de yapılan anketlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bağımsız aday ve başka bir siyasi partiden aday gösterileceğine dair kamuoyunda dolaşan söylentilere gazetemize yaptığı açıklama ile yanıt veren Uğurdağ, “İlçede yayılan bu söylemler nedeniyle telefonlarım susmuyor. Açıkçası bu konudan da ciddi rahatsızlık duyuyorum. Benim ne bağımsız olarak, ne de başka bir siyasi partiden aday olmam söz konusu değildir“ diye konuştu.

Uğurdağ ayrıca İnegöl’de yapıldığı söylenen ve adının bağımsız aday gösterildiği anketlere ilişkin bir bilgisinin de olmadığını açıkladı.