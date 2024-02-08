Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uğurdağ, "Kıymetli büyüklerim, arkadaş ve kardeşlerim değerli dostlarım: Belediye Başkan A. Adaylığım sürecinde siyasi ayrım gözetmeksizin vermiş olduğunuz destek ve teveccüh için müteşekkirim. Fazlasıyla üzüldüğünüzü biliyor bunu derinden hissediyorum. İnegöl ve sizleri gönülden seviyor, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bana düşen "Kadirşinas itaatsizlik tevarüs edilmemiş asalet." dedi.

O SÖZÜN ANLAMI

Ünlü şair İsmet Özel, adı geçen sözü şu ifadelerle yorumlamış: "Hazırlığımın, bugün de beni ayakta, aklı başında tutan hazırlığımın özelliği ikidir: Kadirşinas itaatsizlik ve tevarüs edilmemiş asalet. ... Verilen desteğe karşılık severek hizmet, fakat asla itaat etmemek. Sonu itaate varacaksa sunulan yardımı reddetmek ve insanların sahip oldukları yerlerin değerini bilmek. Böylesi duyguların çocuk yaşta benliğimde nasıl kök saldığını bilmiyorum... Kadirşinas itaatsizliğimin temelinde ne kadar kişisel değerlendirmelerim varsa, tevarüs (Miras olarak birinden diğerine kalmak) edilmemiş asaletimin temelinde de o kadar toplum değerlerinin etkisi var. Asalet hissi benim içinde taşıdığım değil, bana çevreden telkin edilmiş bir değerdir."