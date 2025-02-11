Olumsuz yönler açısından çok fazla özelliği bulunduran burçlardan biri değildir. Çok iyimser olmaları onların olumsuz yönleri arasında sayılabilir. Bu iyimserlikleri nedeniyle insanlar tarafından küçük görüldükleri durumlar olurlar. Dostlarına karşı iyilikleri bazen istemedikleri geri dönüşlere neden olur. Sabırsız yapıları vardır. Başladıkları işleri bitirme konusunda zorluk yaşayabilirler. Sorumsuz bir tarafları da vardır.

Yay Burcu Kadını

Entelektüel özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Kültürlü kişilerdir ve gündemi yakından takip etmeyi severler. Kırılgan yapıları nedeniyle insanların söylediklerini yanlış anlama imkanı vardır. Öğrenme yetenekleri son derece güçlüdür. Çok fazla konu ile aynı anda ilgilenerek hepsi hakkında bilgi sahibi olmak, bu bilgilerini insanlara sunmak isterler. İlişkiler konusunda başarısızdırlar. Bunun nedeni ise çabuk sıkılan yapılarıdır.

Yay Burcu Erkeği

Duyarlı olmaları ile ön plana çıkmaktadır. Neşeli ve cana yakın kişilikleri vardır. Sürekli olarak aksiyon halinde olmak isterler. Durağan bir hayat onlara göre değildir. Kapalı ortamlarda bunalırlar ve açık havada olmak isterler. Özgürlüklerine düşkün olmalarının yanında en verimli anların yalnız kaldıkları dönemler olduklarını düşünürler.