Edremit Belediyesi ölümünün 76. yılında yazar Sabahattin Ali’yi adının verildiği parkta andı. Programa 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde göreve seçilen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş katıldı.

1918-1921 tarihleri arasında Edremit’te yaşayan, Türkiye’nin en önemli yazarlarından Sabahattin Ali katledilişinin 76. yıl dönümünde adının verildiği parkta ve ardından yazarın çocukluk yıllarında bir dönem yaşadığı Sabahattin Ali Anı Evi’nde anıldı.

Anma programında konuşan Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, "Usta yazarımız gibi eserleriyle tarihte iz bırakan Edremit’te yaşamış olan değerlerimizi daha çok hatırlayacağız. Kültürel etkinliklerimiz bundan sonra artarak devam edecek. Sabahattin Ali’yi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.

Programa; 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde göreve seçilen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katılarak yazarın anıtına karanfil bıraktılar.