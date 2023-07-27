Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirdiği operasyonda kaçakçıların hilelerini ortaya çıkartarak kâğıt ruloların içine gizlenmiş halde 6 kilo 500 gram kokain ele geçirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi kapsamında İstanbul Havalimanına gelen Kolombiya’dan hareket eden bir yolcu uçağındaki şahıs ekiplerin şüphesi üzerine mercek altına alındı.

Şahsın üst aramasını gerçekleştiren ekipler herhangi bir şüpheye rastlanılmazken, arama esnasında tedirgin hareketleriyle şüpheleri artıran şahsın X -ray tarama cihazına sevk edilen valizinden şüpheli yoğunluklar alınması üzerine ekiplerce valize yönelik fiziki aramaya geçildi.

Yapılan fiziki aramalarda şahsın valizinde eşyalarının arasına gizlenmiş halde 3 paket içerisinde ve her pakette 4 adet rulo olmak üzere toplam 12 adet kâğıt rulo olduğu görüldü.

Yapılan incelemelerde ruloların arasına gizlenmiş halde X – ray tarama cihazında görünmesini engellemek amacıyla alüminyum ambalajlara sarılmış toz maddeler olduğu tespit edildi.

Ekiplerce bulunan maddelere yapılan test sonucu yakalanan maddelerin kokain cinsi uyuşturucu olduğu ve toplam miktarının 6 kilo 500 gram olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir.