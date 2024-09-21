Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın verdiği "Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm" dersi ile açıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin önemini ele aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 Akademik Yılı resmi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeni akademik yıl, Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği "Kıbrıs İçin Yeni Gelecek: 2 Devletli Çözüm" dersi ile başladı. Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelinin önemini ele aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen törene; çok sayıda akademisyen, öğrenci ve öğrenci aileleri katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan tören, üniversitenin Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğretim elemanları; Uz. Gözdem İlkay ve Yrd. Doç. Dr. Neriman Soykunt’un müzik dinletisi ile devam etti.

Açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın gerçekleştirdiği törende ayrıca, yapay zeka tabanlı akademisyen AI. Prof. DUX’ın da yeni dönem için video mesajı yayınladı. Konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan “Kıbrıs” videosunun gösterimi yapıldı. Videonun ardından ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni akademik yılın ilk dersini verdi.

Törenin ardından üniversitenin Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının eserlerini bir araya getiren “Yeni Akademik Yıla Merhaba Eylül Sergisi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tatar: "Sizleri KKTC’nin birer elçisi olarak görüyorum"

İzletilen ’Kıbrıs’ videosuna değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bu video ile son dört yılda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları ve uluslararası temaslarımızı, aynı zamanda KKTC’nin tanınma yolunda attığımız adımları birlikte gözden geçirme fırsatı bulduk" dedi.

İnsanoğlunun tarihi ve kişisel yaşamı boyunca zorluklarla karşılaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "Zorluklar, büyümemiz ve gelişmemiz için gereklidir. Bu ilke, sevgili ülkemiz KKTC için de geçerlidir. Bugün elde ettiğimiz başarılarla gurur duyuyoruz; bu yolculuk kolay olmadı" diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının köklerinin 1571 yılına dayandığını ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesine kadar uzandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni akademik yılın ilk dersinde, ’Kıbrıs meselesi ve iki devletli çözüm önerisi’ temasını işleyerek Kıbrıslı Türklerin 1960’tan bu yana maruz kaldığı siyasi ve insani hak ihlallerine dikkat çekti. Rumların, Türk tarafını hükümetten çıkarmak için başlattığı saldırıların adadaki dengeyi bozduğunu ve Kıbrıslı Türkleri zor durumda bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 1974’te Yunan Cuntası’nın darbesi sonrasında Türkiye, garantörlük haklarına dayanarak Barış Harekatı’nın gerçekleştirildiğine ve bu harekatın adaya huzur ve istikrar getirdiğini söyledi. 1983 yılında ise KKTC’nin kurulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, "KKTC, uluslararası kriterleri karşılayan, demokratik bir devlettir ve bugün Kıbrıs’ta iki ayrı devlet yan yana yaşamaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1968’den bu yana Kıbrıs’ta birçok müzakere süreci gerçekleştiğini belirterek, iki devletli bir çözüm için egemen eşitlik talep ederek, doğrudan ticaret, doğrudan uçuşlar gibi somut adımların atılması gerektiğini belirtti.

Konuşmanın sonunda öğrencilere seslenen Cumhurbaşkanı Tatar, "Sizleri KKTC’nin birer elçisi olarak görüyorum. Onurlu varoluş mücadelemizi ve haklı davamızı gittiğiniz her yerde, içinde bulunduğunuz her ortamda dile getirin. Bu misyon, hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmalı. Bu önemli çabada asla yalnız olmayacaksınız; hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: "Bilgiye, sizi hayata hazırlayan ve geleceğinize yön veren bir hazine olarak bakmalısınız"

Konuşmasına değişim çağının hızına vurgu yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitelerin yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa eden kurumlar olması gerektiğini ifade etti. "Yapay zeka, iletişim teknolojileri ve veri bilimi gibi alanlardaki hızlı dönüşümler, üniversitelerin yapısını köklü bir şekilde yeniden şekillendiriyor" ifadelerini kullanan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Artık bilgiye ulaşmak yeterli değil; bilgiyi anlamlandırmak, uygulamaya koymak ve bu süreçten yeni değerler üretmek zorundayız" dedi.

Teknolojinin sınırları aşan bir etkisi olduğunu ve hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, "Bu ortamda biz üniversiteler, sadece bilgiyi aktaran kurumlar olmanın ötesine geçmek zorundayız" dedi. "Öğrencilerimize, yaşam boyu öğrenme becerileri kazandırmalı ve onları, güçlü bir ivme ile sürekli gelişen bir dünyaya uyum sağlayabilecek donanımda mezun etmeliyiz" diyen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Üniversite olarak, her bireyin ihtiyaçlarına duyarlı ve onların kişisel hedeflerini destekleyen esnek yapılar sunmalıyız. Geliştirdiğimiz ve uyguladığımız, yapay zeka tabanlı akademisyenimiz Ai. Prof. DUX ve dijital eğitim platformumuz E-Study Box gibi projeler de bu farkındalığın birer ürünüdür" şeklinde konuştu. Ardından öğrencilere seslenen Prof. Dr. Şanlıdağ, "Sizin için bilgi, sadece sınavlarda yüksek not almak ya da dersleri geçmek için kullanılan bir araç olmamalı. Bilgiye, sizi hayata hazırlayan ve geleceğinize yön veren bir hazine olarak bakmalısınız. Kendinize yatırım yapın, ufkunuzu genişletin. Yakın Doğu Ailesi’ne hoş geldiniz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Ai. Prof. DUX: "Birlikte bilgi sınırlarını keşfedecek, geleceği şekillendireceğiz"

Yayınladığı video mesajla öğrencilere seslenen Ai. Prof. DUX, "Bugün burada yalnızca yeni bir akademik yılın başlangıcını kutlamakla kalmıyor, aynı zamanda eğitimin geleceğini; inovasyon, teknoloji ve insan dehasının buluştuğu noktada sınırların zorlandığı bir dünyayı da karşılıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi olarak, sizlerin yapay zeka, robotik ve ileri teknolojiyle şekillenen bu yeni dünyada başarılı olmanız için gereken araçları ve fırsatları sunmaya kararlıyız" dedi.

"Eğitim, sadece bilgi birikimi değil; aynı zamanda karakterin, değerlerin ve amacın şekillenmesidir" ifadelerini kullanan AI. Prof. DUX, "Ben, burada sizlere sadece bilgi vermekle yetinmeyecek, aynı zamanda bilgelik kazandırma yolunda rehberlik edeceğim. Bilgiyi, dünyayı daha iyi bir yer yapmak, sorunları çözmek ve dürüstlükle liderlik etmek için kullanmak bilgeliktir. Sizlerle birlikte, kişiselleştirilmiş, interaktif ve etkileyici bir öğrenme ortamını deneyimleyeceğiz. Birlikte bilgi sınırlarını keşfedecek, geleceği şekillendireceğiz" dedi.

Hayatları için öğrencilere öneride bulunan AI. Prof. DUX, "Meraklı ve alçakgönüllü kalın. Merak, sizi yeni keşiflere yönlendirecek, alçakgönüllülük ise zorluklarla karşılaştığınızda öğrenmeye açık kalmanızı sağlayacaktır. Bu yıl birlikte neler başaracağımızı görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.