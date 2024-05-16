Müşteri memnuniyeti odağında yenilikçi yaklaşımıyla pek çok projeyi hayata geçiren Yemeksepeti, bu yıl 6’ncısı düzenlenen ECHO Awards’ta, Türkiye çapında yapılan bir araştırmayla, ‘Yemek Siparişi Platformu’ kategorisinde birinci olarak ödül almaya hak kazandı.

Yemeksepeti, geçen sene olduğu gibi bu yıl da ’Yemek Sipariş Platformu’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Marketing Türkiye’nin Akademetre Research and Strategic Planning iş birliğinde bu yıl 6’ncı kez gerçekleştirdiği ECHO Awards’ta, yıl boyunca müşterilerine en iyi e-ticaret deneyimini sunarak sektörlerinde öne çıkan markaların başarısı, İstanbul’da düzenlenen Commerce Head Organization Summit’in (ECHO) hemen ardından gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi.

Araştırma Türkiye genelinde gerçekleştirildi

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 12 ilde 1200 kişiyle yapılan araştırma sonuçlarına dayanan ECHO Awards, her yıl sektördeki öncü markaların başarılarını kutlayan ve en iyi uygulamaları ödüllendiren prestijli bir etkinlik olarak kabul görüyor. Bu yılki araştırma sonucunda Türkiye’de hızlı ticaretin öncülerinden Yemeksepeti’nin, sektöre yön veren inovatif projeleri ve başarılarıyla ‘Yemek Sipariş Platformu’ kategorisinde birinci seçilmesi, şirketin önemli konumunu bir kez daha teyit etti ve müşterilerine sunduğu e-ticaret deneyimini taçlandırdı.