Yemen’deki iç karışıklıktan kaçarak okumak için Türkiye’ye gelen Alhanoof Abdulmajid, okuduğu üniversitede 18. dönem birincisi oldu. Mezuniyet töreninde konuşma yapan Abdulmajid, “Buradaki tüm anne ve babalar benim ailem oldu” dedi.

Üniversiteyi ülkesinde yaşanan siyasi sıkıntılar dolayısıyla Türkiye’de okumaya karar veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi İngilizce Bölümü öğrencisi Yemenli öğrenci Alhanoof Abdulmajid, İstanbul Aydın Üniversitesinin 18. dönem birincisi oldu. Mezuniyet belgesi ve ödülünü başarısının herkese örnek olması gerektiğini söyleyen Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın’ın elinden alan Abdulmajid, “Buradaki tüm anne ve babalar benim ailem oldu” dedi.

Abdulmajid, sürekli gelişen ve büyüyen bir üniversitenin mensubu olmanın getirdiği sorumlulukla, kendilerini geliştirmenin yollarını arayarak, iyi bir öğrencilik geçirdiğini söyleyen Abdulmajid, konuşmasında üniversite akademik kadrosuna teşekkür etti. Abdulmajid, “Başta Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli olmak üzere, bilgi birikimleriyle bizlere yol gösteren, araştırmayı, sorgulamayı öğreten hocalarımıza, bizlerden hiçbir desteği ve yardımı esirgemeyen üniversite personeline ve son olarak, hayatını bize vakfetmiş çok değerli Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Aydın’a, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

“Hayal gücümüzü kullanmaktan korkmayalım”

Kalabalık bir ailenin parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden Abdulmajid, “Bugün burada yalnız bulunmuyorum. En az benim kadar çalışmış, çabalamış ve kitap sayfaları arasında kendilerini kaybetmiş tüm arkadaşlarım adına buradayım. Hepimiz için zorlu geçen bu süreç birbirimizin varlığıyla keyiflendi. Aynı disiplin ve sorumluluk bilinciyle hayatımıza devam edeceğimizi biliyorum. Bu yorucu süreci benim için keyifli kılan bir diğer unsur ise ailem. Hep yanımda olduğunuz ve bir an olsun desteğinizi eksik etmediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Bu başarı sizin. İyi ki varsınız” dedi.

Abdulmajid, konuşmasına şöyle devam etti:

“‘Hayal gücü bilgiden daha önemlidir. Çünkü bilgi sınırlıyken, hayal gücü tüm dünyayı kapsar.’ der Einstein. Çünkü değişimi getirecek asıl etkenin hayal gücü olduğunu biliyordur. 16. Yüzyılda Ay’a çıkmayı hayal etmeye başlayan insanoğlu bunu edebiyata aktarmış, yüzyıllar boyunca hakkında kitaplar ve hikayeler yazmıştır. 20. Yüzyılda bilim insanları bilginin sınırını anlamış, var olan sorunlara çözümler üretmek adına çocukların hayal gücünden yararlanmış ve sonunda Ay’a çıkmayı başarmıştır. Bizler de bugün hayal ederek başlayalım hayatımızın geri kalanına. Hayal gücümüzle harmanladığımız bilgi birikimimizi daha iyi bir gelecek inşa etmek uğruna kullanmaktan korkmayalım. Korkmayalım ki, imkansız gibi görünen her şey mümkün olsun. Korkmayalım ki, yarınlarımız dünden daha güzel olsun.”

İAÜ Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın da Abdulmajid’in ödülünü bizzat takdim ederken, kendisine ailesinin burada olup olmadığını sordu. Üniversite birincisi Yemenli Abdulmajid ise “Bu tribünlerde oturan bütün anneler babalar benim ailemdir” dedi.