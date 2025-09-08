İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit oldu. Polis Memuru Ömer Amilağ ağır yaralanırken, Polis Memuru Murat Dağlı ise hafif yaralandı.

Yerlikaya, “Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 16 yaşındaki şüpheli E.B. gözaltına alındı.