Bu sabah, İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne silahlı saldırı düzenlendi. 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pompalı tüfekle gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda, İnegöllü Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir ve bir polis memuru şehit oldu. Olayda ayrıca 6 kişi yaralandı.

Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, saldırganın pompalı tüfekle koştuğu ve bir apartman boşluğuna girdiği anlar yer aldı.

Öte yandan, saldırganın yaralı halde gözaltına alındığı açıklandı.

BAKAN TUNÇ: ''SORUŞTURMA TÜM BOYUTLARIYLA YÜRÜTÜLMEKTE''

Adalet Bakanı Tunç:"İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Saldırıda şehit olan polislerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm boyutlarıyla çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir."