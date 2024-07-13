Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük’te inşa edilen yeni terminal binasında çalışmalar son sürat devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran projelerin yapımına devam ediyor. Ulaşımda kentin ihtiyaçları doğrultusunda inşasına başlan Gölcük Yeni Terminal binasında çalışmalar sürüyor. Gölcük Yeni Terminal Binasının çevresinde mermer imalatları yapılıyor. Dış cephe imalatlarının devam ettiği binanın çatı imalatları da sürüyor. Terminal binasının çevre beton, ıslak hacim ve cephe giydirme imalatları tamamlandı. Binanın iç kısmında mermer imalatları bitmek üzere. Ayrıca yapının elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. 10 bin metrekare alana inşa edilen yeni terminal binası zemin katı bin 450 metrekare, 1. normal katı 460 metrekare olmak üzere toplamda bin 910 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Gölcük Terminal Binasının zemin katında bekleme salonu, yazıhaneler, çay ocağı, mescitler, emanet odası, güvenlik odası ve tuvaletler bulunuyor. Birinci katta ise ofisler, depo, personel soyunma odası, havalandırma santrali, elektrik odası ve tuvaletler yer alacak.