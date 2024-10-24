İnegöl Belediyesi, şehre modern ve sembol bir meydan kazandırmak için yaptığı planlamada son aşamaya geldi. İlk olarak Belediye Hizmet Binası, Nöbetçi Kitaphane, Gastro İnegöl Restoranı, Sergi Salonu ve Kafeteryanın yer aldığı bölgede yapılan çalışmaların ardından, ikinci etapta Eski Hükümet Konağı ile hemen karşısında bulunan eski kaymakamlık lojmanı ve sedir kafenin yer aldığı alanda Merkez Park hayat bulmuştu. Meydana son şeklini verecek olan Atatürk Anıtı bölgesinde de düzenleme çalışmalarında sona gelindi.

ŞEHRİN YENİ KENT MEYDANININ SON PARÇASI

İnegöl’e yakışan bir meydan kazandırmak amacıyla 3 alanı 3 ayrı etap şeklinde planlayan İnegöl Belediyesi, finalde birbirini tamamlayan tek bir meydanı ilçe halkının kullanımına sunmuş olacak. 3 parçayı bütünselleştiren ortak yapısal formlar ile İnegöl’e yeni bir merkez, yeni bir meydan kazandıracak projenin son aşamasında 1 Eylül itibariyle başlayan heykel bölgesindeki düzenlemeler tamamlanmak üzere. Toplam 7650 m2 alanda yapılan projelendirme ile heykel bölgesi yenilenmiş haliyle İnegöllülere hizmet vermek için gün sayıyor.

BAŞKAN TABAN 29 EKİM’İ İŞARET ETMİŞTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinden hemen sonra 1 Eylül itibariyle başlayan düzenleme çalışmaları sırasında, Belediye Başkanı Alper Taban 29 Ekim’i işaret ederek Cumhuriyet Bayramı törenlerine meydanın yetişeceğini söylemişti. Son rötuşları yapılan alanın yenilenmiş haliyle 29 Ekim Salı günü halkın kullanımına sunulması hedefleniyor.