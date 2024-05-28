Türk Telekom, İstanbul Gayrettepe ve Ankara Ulus’ta bulunan transport şebeke sistemlerinin 800GE arayüzlerini transmisyon altyapısı üzerinden yedekli transfer ederek, iki büyük şehir arasında tek bir arayüz üzerinden 800 Gbps canlı trafik taşıdı. Nokia iş birliği ile yapılan testte; mevcut veri iletim teknolojisinin 2 katı hızlara çıkıldı ve yüzde 44’e varan enerji tasarrufu ölçüldü.

Türk Telekom, veri trafiğinde daha yüksek hız, kapasite ve güvenilirlik oluşturan yeni nesil veri iletim teknolojisini odağına aldı. Şirket, İstanbul Gayrettepe ve Ankara Ulus’ta bulunan transport şebeke sistemlerinin 800GE arayüzlerini transmisyon altyapısı üzerinden yedekli transfer ederek, iki büyük şehir arasında tek bir arayüz üzerinden 800 Gbps canlı trafik taşıdı. Türkiye’de ilk olduğu belirtilen, uzun mesafede ve canlı trafik taşınarak yapılan denemede, mevcut sistemlere göre yüzde 44 enerji tasarrufu sağlandığı görüldü.

“Hız, kapasite ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojilerimizle iş süreçlerinde verimliliği artırmayı hedefliyoruz”

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, “Daha yüksek hız, kapasite ve enerji tasarrufu sağlayan teknolojiler ile müşterilerimize kaliteli ve çeşitli sürdürülebilir servisler sunmayı amaçlıyoruz. Bu teknoloji, 2 kat daha yüksek hızlara ulaşmayı sağlarken aynı zamanda yaklaşık yüzde 44 enerji tasarrufu sağlıyor. Yaptığımız denemelerde İstanbul ve Ankara gibi iki büyük şehri birbirine 800 Gbps yüksek hızla bağladık. Eriştiğimiz bu hızlar ulaşım, dijital oyun, otomotiv, enerji, gıda ve tarım, akıllı şehir yönetimi, sağlık, üretim gibi daha birçok dikey pazar uygulamasının daha verimli kullanılmasına imkân sağlayacak” dedi.

Nokia Türkiye Genel Müdürü Erensoy Bilgin, “Nokia’nın F5 teknolojisi ile 7750 SR yönlendiricilerinde etkinleştirilen 800GE, hizmet sağlayıcıların trafik talebine ayak uydurabilmeleri ve geniş ölçekte farklılaştırılmış hizmetler sunabilmeleri için ihtiyaç duydukları kapasiteyi ekler. Türk Telekom ile birlikte Türkiye’de ilk kez uzun mesafeli bir bağlantı üzerinden hem teknolojinin performansını hem de enerji verimliliğini kanıtlayabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeni nesil veri iletim teknolojisi yüksek hızlarda veri indirme ve yükleme imkânı sağlıyor. Bu teknoloji ile kamu güvenliği, akıllı şehirler, akıllı araçlar, akıllı ulaşım, akıllı sağlık ve Endüstri 4.0 uygulamaları başta olmak üzere, iş ve özel hayatın her alanında ortaya çıkacak yeni ihtiyaçlar kolaylıkla karşılanabilecek.