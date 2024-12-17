Konser, 14 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Avrupa’da yüzlerce yıldır izleyicileri kendine hayran bırakan dünyaca ünlü Viyana geleneğinden ilham alan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, müzikseverleri ağırlayacak. Avrupa’nın önde gelen şarkıcıları, dansçıları ve tam kadro bir orkestra eşliğinde Johann Strauss eserlerinin sahnelendiği bu konser, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. 14 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa sunuldu.